Меркушина виборола бронзу у спринті на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
В австрійському Обертілліаху у рамках третього етапу Кубка IBU відбулася жіноча спринтерська гонка.
Українка Анастасія Меркушина допустила лише один промах на стрільбі та посіла третю сходинку, відставши від лідера на 17,6 секунд. Перемогу у гонці здобула представниця Швеції Джоанні Скотхайм. Другу сходинка посіла також шведка Ганна Магнуссон.
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Ще одна українка Юлія Журавок змогла посісти четверту сходинку.
Кубок IBU. Третій етап
Обертілліах
Спринт. Жінки
20 грудня
1. Джоанна Скотхайм - 21:12,0 (1)
2. Ганна Магнуссон - +14,3 (1)
3. Анастасія Меркушина - +17,6 (1)
4. Юлія Журавок - +17,7 (0)
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16. Ольга Абрамова (1+0) +56,2
26. Анна Кривонос (0+1) +1:28,9
43. Надія Бєлкіна (1+3) +2:13,5
45. Катерина Бех (1+2) +2:22,5
Раніше, Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на Кубку IBU.
Також, Меркушина виборола срібло.