Меркушина виборола бронзу у спринті на Кубку IBU

Анастасія Меркушина зупинилась за крок до перемоги

Джерело - Чемпіон.

В австрійському Обертілліаху у рамках третього етапу Кубка IBU відбулася жіноча спринтерська гонка.

Українка Анастасія Меркушина допустила лише один промах на стрільбі та посіла третю сходинку, відставши від лідера на 17,6 секунд. Перемогу у гонці здобула представниця Швеції Джоанні Скотхайм. Другу сходинка посіла також шведка Ганна Магнуссон.

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Ще одна українка Юлія Журавок змогла посісти четверту сходинку.

Кубок IBU. Третій етап

Обертілліах

Спринт. Жінки

20 грудня

1. Джоанна Скотхайм - 21:12,0 (1)

2. Ганна Магнуссон - +14,3 (1)

3. Анастасія Меркушина - +17,6 (1)

4. Юлія Журавок - +17,7 (0)

....

16. Ольга Абрамова (1+0) +56,2

26. Анна Кривонос (0+1) +1:28,9

43. Надія Бєлкіна (1+3) +2:13,5

45. Катерина Бех (1+2) +2:22,5

Раніше, Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на Кубку IBU.

Також, Меркушина виборола срібло.