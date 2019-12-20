 Меркушина виборола бронзу у спринті на Кубку IBU | Біатлон | Champion.com.ua
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Меркушина виборола бронзу у спринті на Кубку IBU

Сьогодні 18:12 299 0
Анастасія Меркушина зупинилась за крок до перемоги
Меркушина виборола бронзу у спринті на Кубку IBU
#Меркушина, #Біатлон

Джерело - Чемпіон.

В австрійському Обертілліаху у рамках третього етапу Кубка IBU відбулася жіноча спринтерська гонка.

Українка Анастасія Меркушина допустила лише один промах на стрільбі та посіла третю сходинку, відставши від лідера на 17,6 секунд. Перемогу у гонці здобула представниця Швеції Джоанні Скотхайм. Другу сходинка посіла також шведка Ганна Магнуссон.

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Ще одна українка Юлія Журавок змогла посісти четверту сходинку.

Кубок IBU. Третій етап

Обертілліах

Спринт. Жінки

20 грудня

1. Джоанна Скотхайм - 21:12,0 (1)
2. Ганна Магнуссон - +14,3 (1)
3. Анастасія Меркушина - +17,6 (1)
4. Юлія Журавок - +17,7 (0)
....
16. Ольга Абрамова (1+0) +56,2
26. Анна Кривонос (0+1) +1:28,9
43. Надія Бєлкіна (1+3) +2:13,5
45. Катерина Бех (1+2) +2:22,5

Раніше, Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на Кубку IBU.

Також, Меркушина виборола срібло.

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