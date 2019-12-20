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Прима: З самого старту сезону у мене не йде стрільба

Сьогодні 12:51 229 0
Українець незадоволений результатами на вогневих рубежах
Прима: З самого старту сезону у мене не йде стрільба
#Прима, #КС

Джерело - biathlon.com.ua.

У французькому Ансі в рамках третього етапу Кубка світу у спринті українець Артем Прима поспішив четвертий-п'ятий постріли і вийшли промахи.

Про це заявив спортсмен.

"На даний момент у мене стрільба не виходить - не йде то лежачи, то стоячи. Але попрацюємо над цим, думаю, виправимо. Я пройшов у своєму звичайному режимі, три влучив, думав, інші теж вдасться, але трохи, може, поспішив четвертий-п'ятий постріли і вийшли промахи.

Сьогодні добре лижі працювали, тому питань ніяких немає. Можна було по дистанції непогано працювати, підтримувати гарну швидкість.

Все нормально. Трохи, звичайно, незадоволений стрільбою, з початку сезону вона не йде. Але, сподіваюся, після Нового року, може... Пройдуть свята, з'їздимо додому, морально відпочинемо пару днів і, думаю, що потім попрацюємо перед Обергофом на зборах, і все буде нормально", - сказав Прима.

Раніше, Прима посів 34-е місце у спринті на третьому етапі Кубка світу.

Нагадаємо, Семенов виграв коротку індивідуальну гонку на Кубку IBU.

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