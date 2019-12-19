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Бринзак: Джима повинна набрати форму до чемпіонату світу

Сьогодні 15:30 171 0
Володимир Бринзак прокоментував готовність Юлії Джими
Бринзак: Джима повинна набрати форму до чемпіонату світу
#Джима

Джерело - UA:БІАТЛОН.

Українська біатлоністка Юлія Джима має вийти на пік форми до початку чемпіонату світу.

Про це розповів президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Джима пізно почала підготовку, тому окремі гонки вона пропускає. Їй потрібен час, але ми очікуємо, що оптимальну форму вона набере до чемпіонату світу.

Юля - досвідчена спортсменка, вона розуміє, що їй потрібно робити. Після третього етапу Кубка світу вона залишається в Європі і буде готуватися до післяноворічних стартів", - розповів Бринзак.

Відзначимо, що чемпіонат світу розпочнеться у лютому.

Раніше, Бринзак вказав терміни повернення Меркушиної.

Нагадаємо, Меркушина втратила перемогу у суперспринті на Кубку IBU.

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