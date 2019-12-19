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Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічий спринт у Ансі

Сьогодні 12:14 209 0
Спринт розпочнеться о 15:15
Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічий спринт у Ансі
#Біатлон, #Кубок світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 грудня, у французькому Ансі чоловічою спринтерською гонкою стартує третій етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020.

Початок о 15:15 за київським часом. На 10-километрову дистанцію спринтерської гонки з двома вогневими рубежами вийдуть 103 спортсмени.

Актуально: Кубок світу. Ансі: розклад етапу

У гонці візьмуть участь п’ятеро українців. Дмитро Підручний отримав 1-й стартовий номер, Артем Прима - 26, Антон Дудченко - 40, Руслан Ткаленко - 54 та Артем Тищенко - 92.

Дивитися гонку можна на телеканалі UA-ПЕРШИЙ.

Також трансляція буде доступною на нашому сайті.

Нагадаємо, Семенов вказав причину перемоги на Кубку IBU.

 

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