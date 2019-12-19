Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічий спринт у Ансі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 19 грудня, у французькому Ансі чоловічою спринтерською гонкою стартує третій етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020.
Початок о 15:15 за київським часом. На 10-километрову дистанцію спринтерської гонки з двома вогневими рубежами вийдуть 103 спортсмени.
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У гонці візьмуть участь п’ятеро українців. Дмитро Підручний отримав 1-й стартовий номер, Артем Прима - 26, Антон Дудченко - 40, Руслан Ткаленко - 54 та Артем Тищенко - 92.
Дивитися гонку можна на телеканалі UA-ПЕРШИЙ.
Також трансляція буде доступною на нашому сайті.
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