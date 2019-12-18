Біатлон. Кубок світу. Підручний краще Фуркада, але все одно без медалі

Джерело - Чемпіон.

19 грудня в Ансі – Ле Гран Борнан (Франція) стартує 3-й етап Кубка світу з біатлону. Він же стане і завершальним в цьому році. Наступного разу змагання пройдуть в німецькому Обергофі з 9 по 12 січня.

Поки що збірна України продовжує свою участь без медалей, хоча, без боротьби наші біатлоністи не здаються, що вже приємно. Так, наприклад, Валентина Семеренко посіла дев'яте місце в спринті на етапі в австрійському Гохфільцені. При цьому вона бездоганно відпрацювала на вогневих рубежах. У загальному заліку Валентина зараз 17-я, і тільки потім йдуть Олена Підгрушна (30), Юлія Джима (31), Віта Семеренко (32) Дарина Блашко (48) і Анастасія Меркушина (56). Очолює рейтинг Доротея Вірер, за якою йдуть Інгрід-Ландмарк Тандреволд і Ханна Еберг.

Фінішував дев'ятим в спринті і Дмитро Підручний. Крім того, він зміг обійти зоряного француза Мартена Фуркада, який замкнув топ-10. До речі, цей етап вийшов для п'ятикратного олімпійського чемпіона досить невдалим, і справа навіть не в тому, що в загальному заліку він йде лише п'ятим. Його земляк Кентен Фійон-Майї заявив, що Фуркад вчинив неспортивно в гонці переслідування. На останньому колі біатлоністи йшли разом і впали після зіткнення незадовго до фінішу. Кентен в цьому звинувачує Мартена.

При цьому за оцінками Parimatch Фуркад залишається одним з основних претендентів на перше місце в підсумковому загальному заліку. Зараз у нього рівні шанси з Тінгнесом Бо.

Що стосується Підручного, то він тепер в рейтингу 18-й. Антон Дудченко - 45-й, Артем Прима - 58-й. До першої трійки входять Йоханнес Тінгнес Бо, Олександр Логінов і Симон Дестьyo.