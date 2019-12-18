Джерело - UA:БІАТЛОН.
Біатлоністка Дар'я Блашко після дворічного карантину не радує своїми результатами.
Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.
"Насторожує незрозуміла ситуація з Блашко. Ми думали, що вона буде показувати кращі результати, ніж є за підсумком. Не може вона щось себе знайти.
Можливо, потрібно трохи часу ще, щоб вписатися в еліту біатлону. Все ж Даша після дворічного карантину - і відразу на Кубок світу", - сказав Бринзак.
Найближчий етап Кубка світу з 19-го грудня пройде у Франції.
Раніше, Бринзак вказав терміни повернення Меркушиної.
Нагадаємо, Меркушина втратила перемогу у суперспринті на Кубку IBU.