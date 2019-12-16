Колишня російська біатлоністка вказала на безправність спортсменів у Росії

Джерело - lenta.ru.
У Росії спортсмени не відчувають себе захищеними.
Про це розповіла біатлоністка Ольга Подчуфарова, яка нещодавно прийняла рішення виступати за збірну Словенії.
"Зрозуміло, що у Росії є конфлікт зі Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA). І неважливо, чистий ти спортсмен чи ні, ти все одно без прав і не захищений в цій ситуації", - розповіла Подчуфарова.
Також, вона додала, що жодного разу не пошкодувала про зміну спортивного громадянства.
Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.
Нагадаємо, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.