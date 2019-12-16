Колишня російська біатлоністка вказала на безправність спортсменів у Росії

Ольга Подчуфарова прокоментувала санкції щодо Росії зі сторони WADA

У Росії спортсмени не відчувають себе захищеними.

Про це розповіла біатлоністка Ольга Подчуфарова, яка нещодавно прийняла рішення виступати за збірну Словенії.

"Зрозуміло, що у Росії є конфлікт зі Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA). І неважливо, чистий ти спортсмен чи ні, ти все одно без прав і не захищений в цій ситуації", - розповіла Подчуфарова.

Також, вона додала, що жодного разу не пошкодувала про зміну спортивного громадянства.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.

Нагадаємо, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.