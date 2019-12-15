Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночу гонку переслідування у Гохфільцені

Початок жіночої гонки о 13:00

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 грудня, в австрійському Гохфільцені двома гонками завершиться другий етап Кубку світу з біатлону сезону 2019-2020.

Першим видом змагань буде жіноча гонка переслідування. І цього ж дня позмагаються чоловіки в естафеті.

За підсумками спринту місця у гонці переслідування собі забезпечили Валя Семеренко, Олена Підгрушна, Віта Семеренко та Юлія Джима. Вони будуть стартувати з 9, 12, 52 та 55 позицій відповідно.

Початок жіночої гонки о 13:00 за київським часом.

Дивитися гонку можна на телеканалі UA-ПЕРШИЙ.

Також трансляція буде доступною на нашому сайті.

Нагадаємо, Підручний фінішував у ТОП-10.