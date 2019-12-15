Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночу гонку переслідування у Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15 грудня, в австрійському Гохфільцені двома гонками завершиться другий етап Кубку світу з біатлону сезону 2019-2020.
Першим видом змагань буде жіноча гонка переслідування. І цього ж дня позмагаються чоловіки в естафеті.
За підсумками спринту місця у гонці переслідування собі забезпечили Валя Семеренко, Олена Підгрушна, Віта Семеренко та Юлія Джима. Вони будуть стартувати з 9, 12, 52 та 55 позицій відповідно.
Актуально: Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Початок жіночої гонки о 13:00 за київським часом.
Дивитися гонку можна на телеканалі UA-ПЕРШИЙ.
Також трансляція буде доступною на нашому сайті.
Нагадаємо, Підручний фінішував у ТОП-10.