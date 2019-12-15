 Санітра: Семенов відмовляється їхати на Кубок світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Санітра: Семенов відмовляється їхати на Кубок світу

Сьогодні 15:05 221 0
Тренер збірної України – про майбутнє екс-лідера
Санітра: Семенов відмовляється їхати на Кубок світу
#Семенов, #Санітра

Джерело - Український біатлон.

Український біатлоніст Сергій Семенов поки відмовляється їхати до Франції.

Про це заявив старший тренер збірної України Юрай Санітра.

"На Кубку IBU пройшло кілька гонок. Чи спілкувався зі спортсменами, які там виступали? Знаю, що добре пробіг Сергій Семенов. Я вчора довго з ним розмовляв по телефону. Але він сам хоче, щоб його форма була стабільна і поки відмовляється їхати до Франції, каже, що ще не готовий. Цей ж склад у нас і залишиться на Францію", - зазначив Санітра.

Нагадаємо, Україна посіла четверте місце у естафеті на Кубку світу.

Раніше, Валентина Семеренко посіла 9-е місце у спринті.

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