Санітра: Семенов відмовляється їхати на Кубок світу

Український біатлоніст Сергій Семенов поки відмовляється їхати до Франції.

Про це заявив старший тренер збірної України Юрай Санітра.

"На Кубку IBU пройшло кілька гонок. Чи спілкувався зі спортсменами, які там виступали? Знаю, що добре пробіг Сергій Семенов. Я вчора довго з ним розмовляв по телефону. Але він сам хоче, щоб його форма була стабільна і поки відмовляється їхати до Франції, каже, що ще не готовий. Цей ж склад у нас і залишиться на Францію", - зазначив Санітра.