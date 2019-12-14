Дмитро Підручний посів 16-у сходинку в гонці переслідування другого етапу Кубка світу з біатлону у Гохфільцені.

Українець поділився емоціями від заїзду.

"Якщо берегти себе - який сенс боротися? Можна було б взагалі не виходити, щоб готуватися до естафети. Боровся як міг і тримав позицію до самого фінішу. Ззаду велика група за мною їхала, і я хотів утримати те місце, на якому вийшов після стрільби", - сказав Підручний.