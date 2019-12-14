Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічу гонку переслідування у Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 грудня, в австрійському Гохфільцені відбудеться другий етап Кубку світу з біатлону сезону 2019-2020.

Першим видом змагань буде естафета у жінок. І цього ж дня позмагаються чоловіки у гонці переслідування.

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Початок чоловічої гонки о 15:50 за київським часом.

Важливо: Троє українців візьмуть участь у гонці переслідування на Кубку світу

Дивитися гонку можна на телеканалі UA-ПЕРШИЙ.

Також трансляція буде доступною на нашому сайті.

Нагадаємо, Підручний фінішував у ТОП-10.