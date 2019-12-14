Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічу гонку переслідування у Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 грудня, в австрійському Гохфільцені відбудеться другий етап Кубку світу з біатлону сезону 2019-2020.
Першим видом змагань буде естафета у жінок. І цього ж дня позмагаються чоловіки у гонці переслідування.
Актуально: Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Початок чоловічої гонки о 15:50 за київським часом.
Важливо: Троє українців візьмуть участь у гонці переслідування на Кубку світу
Дивитися гонку можна на телеканалі UA-ПЕРШИЙ.
Також трансляція буде доступною на нашому сайті.
Нагадаємо, Підручний фінішував у ТОП-10.