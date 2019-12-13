Українська біатлоністка Валентина Семеренко під час спринту у Гохфільцені налаштовувалася на якість стрільби.

Про це розповіла сама біатлоністка.

"Чи залишилась собою залишилася задоволена? Так, я дуже боялася стрільби стоячи, тому що розуміла, що на такій висоті буде задишка і в швидкому ритмі аж ніяк не відстрілятися. Ми ось вчора поспілкувалися з тренером і прийшли до такого висновку, що зараз нам потрібно в першу чергу якість стрільби, а не її швидкість", - розповіла Семеренко.