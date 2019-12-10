П'ять українських біатлоністів потрапили до госпіталю

Спортсмени обійшлися без важких наслідків

Джерело - Sport Arena.

Українські біатлоністи Сергій Семенов, Віталій Труш, Андрій Доценко, Руслан Бригадир і Катерина Бех потрапили до госпіталю через кишкову інфекцію.

Про це повідомляє UA: біатлон.

У госпіталі спортсменам провели обстеження і зробили необхідні процедури. Біатлоністи обійшлися без важких наслідків і вже навіть провели тренування.

Крім того, з кишковою інфекцією до лікарні потрапили не тільки українські біатлоністи, але і представники інших країн, а також туристи. Причиною отруєння стали неякісні харчові продукти.

Наступний етап Кубка світу з біатлону пройде в австрійському Гохфільцені з 13 по грудень. У програмі змагань спринти, гонки переслідування і класичні естафети.

Раніше, збірна України фінішувала 9-ю у жіночій естафеті.

Нагадаємо, Підгрушна перейде в основну збірну на другий етап Кубка світу.