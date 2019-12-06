 Велепець: Українські біатлоністки дуже мало тренуються, вони не можуть конкурувати ходом з лідерами | Біатлон | Champion.com.ua
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Велепець: Українські біатлоністки дуже мало тренуються, вони не можуть конкурувати ходом з лідерами

Сьогодні 15:39 858 0
Тренер Джими розкритикував програму підготовки українок
Велепець: Українські біатлоністки дуже мало тренуються, вони не можуть конкурувати ходом з лідерами
#Велепець, #Джима

Джерело - xsport.ua.

Українські біатлоністки не можуть ходом конкурувати зі спортсменками з Норвегії, Німеччини. 

Про це особистий тренер Юлії Джими Урош Велепець заявив в інтерв'ю XSPORT.

"Думаю, що всі біатлоністки в Україні дуже мало тренуються, тому вони не можуть ходом конкурувати зі спортсменками з Норвегії, Німеччини. Я складав програму, ми нормально з Юлею працювали.

Джима виграла стартову гонку в минулому сезоні, а говорять, що вона перетренувалася? Це дурниці, так може сказати людина, яка не розуміє всю специфіку. Просто вона серйозно захворіла, а про це ніхто не говорив. А як ти будеш хворим бігти і показувати результат? Джима здатна перетравлювати ще більше навантажень.

Олена Підгрушна в олімпійському сезоні зробила 370 годин тренувань, і думала, що буде бігти як Кайса Макаряйнен. Тоді як норвезькі лижниці тренуються по 800 годин, а якщо ти робиш в половину менше, то як ти зможеш бігти на їх рівні?", - зазначив Велепець.

Раніше, Велепець заявив, що українка поки що не набрала оптимальну форму.

Нагадаємо, Джима виборола срібло у індивідуальній гонці на Кубку світу.

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