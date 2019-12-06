Джима: Раніше ми працювали з російськими гвинтівками, а нині складно доставляти їх звідти

Джерело - Tribuna.com.
Українська біатлоністка Юлія Джима віддавала перевагу роботі з російською гвинтівкою Бі 7.
Про це спортсменка заявила UA: Біатлон.
"З технічної точки зору просто дещо змінилося. Раніше мені подобалося працювати з гвинтівкою Бі 7 від Калашникова, з якої працює половина російської команди.
Але нам було складно купувати її з Іжевська. У нас зараз всі працюють з гвинтівками Аншутц.
Коли переходила з Бі 7 на Аншутц, змінилося практично все, заново звикаєш до гвинтівки і міняєш техніку стрільби.
Це просто звичка. А, щоб звикнути до чогось нового, треба багато часу.
Чи можна повернутися до Бі 7? А хто мені її привезе? Насправді їх взагалі складно купити. Навіть Аншутц складно оформити, бо треба заповнити купу документів, зробити заявку до міліції і так далі", - сказала Джима.
Нагадаємо, Джима виборола срібло у індивідуальній гонці на Кубку світу.
Раніше, Підручний посів 20 місце у індивідуальній гонці на Кубку світу.