Джима: Спочатку мене розглядали на Кубок IBU, а не Кубок світу

Українка сама не очікувала, що зможе завоювати срібло

Українська біатлоністка Юлія Джима в ці дні мала виступати на Кубку IBU, оскільки поки що повноцінно не готова до сезону.

Про це спортсменка заявила на прес-конференції.

"Тренер сказав, що не очікував від мене такого. Я теж йому сказала, що не очікувала від себе цього. Було весело. Звичайно, ми обидва раді, бо не закладалися на такий результат. Мене взагалі спочатку розглядали на Кубок IBU, а не на Кубок світу. Я не знаю взагалі, як я сюди потрапила. Просто сказали, що їду в Естерсунд і все. Чи буду я додавати? Складно сказати. Ми дійсно непогано попрацювали, але висновки я поки робити б не стала. Естафета? Я думаю, що тренерський штаб це вирішить, але є шанс, що побіжу, це зрозуміло. Думаю, що часу на відновлення повинно вистачити. Ми це ще обговоримо", - зазначила Джима.

Раніше, особистий тренер Джими Урош Велепець також заявив, що українка поки що не набрала оптимальну форму.

Нагадаємо, Джима виборола срібло у індивідуальній гонці на Кубку світу.