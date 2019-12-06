Джима: Не знаю, як мені вдалося закрити всі 20 мішеней

Біатлоністка збірної України Юлія Джима перед індивідуальною гонкою на етапі Кубка світу в шведському Естерсунді переживала щодо погоди та влучності.

Про це спортсменка заявила на прес-конференції.

"Не знаю, як мені вдалося (сміється)! Насправді, я дуже рада, що вийшло закрити всі 20 мішеней, враховуючи, що тут дуже вітряно і перед гонкою я через це переживала.

Так, я знала, що виходжу зі стадіону на останнє коло лідером - бачила на екрані відставання, але, напевно, я ще не в тій формі, щоб боротися за секунди, тому і програла. Але все одно я щаслива другому місцю!", - сказала Джима.