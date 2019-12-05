Фуркад: Я не здивувався перемозі Підручного на чемпіонаті світу

Перемога українського біатлоніста Дмитра Підручного на минулому чемпіонаті світу не є сенсаційною.

Про це п'ятиразовий олімпійський чемпіон Мартен Фуркад заявив UA: біатлон.

"Я не здивувався перемозі Підручного на чемпіонаті світу. У біатлоні у багатьох є шанси на перемогу, і він був одним з них.

Що стосується збірної України, то починаючи з Андрія Дериземлі і по сьогодні вони завжди були хорошими опонентами і кандидатами на подіум.

Українці - хороші стрілки, немає нічого дивного в тому, що Дмитро опинився на п'єдесталі", - сказав Фуркад.