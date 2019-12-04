Український біатлоніст Дмитро Підручний не зміг правильно розподілити сили у індивідуальній гонці на Кубку світу.

Про це розповів сам спортсмен.

"Для мене індивідуальна гонка складна дисципліна, бо важко по ній розрахувати сили. Все таки 20 кілометрів - боїшся рано почати, щоб потім сил вистачило на останньому колі, і так сьогодні і вийшло, що перше коло я повільно почав, хоча думав, що добре йду.

З іншого кола почав розбігатися і на останніх колах біг за часом з лідерами - не з найсильнішими, але теж швидкими спортсменами. Не вистачило досвіду, щоб правильно "включитися" з першого кола", - вважає Підручний.