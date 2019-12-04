Кубок світу: де дивитися чоловічу індивідуальну гонку в Естерсунді

Гонка відбудеться сьогодні о 17:15

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 грудня, у шведському Естерсунді чоловічою індивідуальною гонкою продовжиться перший етап Кубка світу з біатлону.

Початок о 17:15.

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У цій гонці візьме участь 111 спортсменів. Україну будуть представляти 5 біатлоністів:

8. Дмитро Підручний

42. Артем Прима

72. Артем Тищенко

78. Руслан Ткаленко

91. Антон Дудченко

Повний стартовий лист можна переглянути biathlonresults.com.

Дивитися індивідуальну гонку можна на телеканалі UA-ПЕРШИЙ.

Щодо погодних умов у Швеції, то нині погода підготувала нові труднощі - дощ і плюсову температуру. На тому тижні спортсменам був на заваді вітер.

Відзначимо, що на першому етапі Кубка світу в Естерсунді вже відбулися одиночна змішана естафета, змішана естафета, чоловічий і жіночий спринти.