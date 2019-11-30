Джерело - biathlon.com.ua.
У неділю, 1 грудня, у шведському Естерсунді відбудуться спринтерські гонки у чоловіків і жінок в рамках першого етапу Кубка світу біатлонного сезону 2019/2020.
У чоловічій гонці Україну представлять - Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко та Тарас Лесюк.
В свою чергу у жінок вийдуть на старт - Анастасія Меркушина, Віта і Валя Семеренко, Дар'я Блашко та Надія Бєлкіна.
Раніше, Підручний пропустив естафету на Кубку світу.
Нагадаємо, Україна посіла 4 місце в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу.