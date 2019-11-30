 Кубок мира по биатлону 2019/20: расписание, результаты, онлайн трансляции | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Російський журналіст: Наші пропагандони повинні відповісти перед міжнародним трибуналом
Вчора 13:53 2486
Жеребкування Євро-2020: ОНЛАЙН
Сьогодні 08:53 1348
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Сьогодні 08:50 4506
УАФ оголосила трійку претендентів на звання найкращого гравця року в Україні
Вчора 23:09 662
Бій Усик - Чісора може відбутися у 2020 році
Вчора 20:09 718
Що потрібно Динамо для виходу в плей-оф Ліги Європи
Вчора 16:46 4006 1
Ліга Європи: як виглядає турнірна таблиця у групі Динамо перед заключним туром
Вчора 15:33 2325
Циганков і Вербич потрапили у символічну збірну Ліги Європи
Вчора 15:29 1030
Пятов ввійшов у символічну збірну відбору на Євро-2020
Вчора 13:35 1020
Арсенал офіційно звільнив Емері
Вчора 12:40 4762
Блоги
Уболівай до кінця. Шахтар презентував промо вирішального матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти
Уболівай до кінця. Шахтар презентував промо вирішального матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:54 101
Про Росію, трансляції біатлону та спорт поза політикою - Бринзак
Про Росію, трансляції біатлону та спорт поза політикою - Бринзак Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:30 273
Хто грав з Федоровим? - легендарний жарт, який розмішив суворого Лобановського
Хто грав з Федоровим? - легендарний жарт, який розмішив суворого Лобановського Valeriy Ruchka
Вчора 18:14 1444
Дурдом Динамо і диво Шахтаря - ТаТоТаке
Дурдом Динамо і диво Шахтаря - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 12:53 707 1
Яремчук, Мораес та безліч інших. Колишні гравці Динамо, які заграли в інших клубах
Яремчук, Мораес та безліч інших. Колишні гравці Динамо, які заграли в інших клубах Valeriy Ruchka
Вчора 09:57 827
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:44 Баскетбол Данк Рендла - момент дня в НБА 32
11:20 Футбол Руні провів переше тренування у новому клубі 89
11:05 Футбол Ворскла - Колос: прев'ю матчу УПЛ 220
10:54 Блог Уболівай до кінця. Шахтар презентував промо вирішального матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти 103
10:40 Баскетбол Лейкерс знищили Вашингтон, Голден Стейт поступився Маямі. Результати матчів НБА 162
10:21 ММА Брат Хабіба нокаутував українця в Абу-Дабі 404
10:02 Футбол Зоря - Карпати: прев'ю матчу УПЛ 196
09:53 Футбол Екс-нападник Металіста звинувачується у побитті своєї дівчини 381
09:43 Хокей Коламбус переграв Піттсбург, Рейнджерс поступився Бостону. Результати мачів НХЛ 114
09:30 Блог Про Росію, трансляції біатлону та спорт поза політикою - Бринзак 274
09:09 Футбол Львів - Дніпро-1: прев'ю матчу УПЛ 202
08:53 Євро-2020 Жеребкування Євро-2020: ОНЛАЙН 1348
08:50 Біатлон Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції 4506
08:49 Бокс Ємельяненко нокаутував Кокляева в першому раунді 2678
29 Листопада 2019
23:55 Футбол Названо претендентів на звання найкращого тренера року в Україні 554
23:51 Футбол Сельта зіграла внічию з Вальядолідом у 15 турі Ла-Ліги 204
23:42 Футбол Марсель здолав Брест у 15 турі Ліги 1 171
23:36 Футбол Названо претендентів на звання найкращого воротаря року в Україні 447
23:30 Хокей Тренер клубу НХЛ залишив свою посаду через расистський скандал 212
23:24 Футбол Шальке з труднощами перемогло Уніон у 13 турі Бундесліги 156
23:19 Футбол Два арбітри з Київщини і один з Кропивницького претендують на звання найкращого у 2019 році 211
23:09 Футбол УАФ оголосила трійку претендентів на звання найкращого гравця року в Україні 662
22:55 Футбол Аллегрі відмовився очолити Арсенал 291
22:40 Біатлон Бринзак: Чоловіча збірна України дуже молода 235
22:25 Футбол Керівництво Арсенала розглядає три кандидатури на посаду головного тренера 512

Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції

Сьогодні 08:50 4506 0
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції

Джерело - Чемпіон.

НОВИНИ БІАТЛОНУ

30 листопада розпочинається Кубок світу з біатлону сезону 2019/20.

Перший етап відбудеться з 30 листопада по 8 грудня в швецькому містечку Естерсунд, а завершиться сезон 22 березня в норвезькому Голменколлені.

Розклад етапів Кубку світу з біатлону 2019/20

1-й етап Кубка світу. Естерсунд, Швеція
(30 листопада - 8 грудня)

30.11.2019 14:10. Одиночна змішана естафета

30.11.2019 16:00. Змішана естафета

01.12.2019 13:30. Спринт, 10 км, чоловіки

01.12.2019 16:30. Спринт, 7.5 км, жінки

04.12.2019 17:15. Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

05.12.2019 17:20. Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

07.12.2019 18:30. Естафета, 4х7.5 км, чоловіки

08.12.2019 16:30. Естафета, 4х6 км, жінки

 

2-й етап Кубка світу. Гохфільцен, Австрія
(13 - 15 грудня)

13.12.2019 12:30. Спринт, 7.5 км, жінки

13.12.2019 15:20. Спринт, 10 км, чоловіки

14.12.2019 12:30. Естафета, 4х6 км, жінки

14.12.2019 15:55. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

15.12.2019 13:00. Гонка переслідування, 10 км, жінки

15.12.2019 15:00. Естафета, 4х7.5 км, чоловіки

 

3-й етап Кубка світу. Ансі – Ле Гран Борнан, Франція
(19 - 22 грудня)

19.12.2019 15:15. Спринт, 10 км, чоловіки

20.12.2019 15:15. Спринт, 7.5 км, жінки

21.12.2019 14:00. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

21.12.2019 16:00. Гонка переслідування, 10 км, жінки

22.12.2019 13:10. Мас-старт, 15 км, чоловіки

22.12.2019 15:15. Мас-старт, 12.5 км, жінки

 

4-й етап Кубка світу. Обергоф, Німеччина
(9 - 12 січня)

09.01.2020 15:30. Спринт, 7.5 км, жінки

10.01.2020 15:30. Спринт, 10 км, чоловіки

11.01.2020 13:00. Естафета, 4х6 км, жінки

11.01.2020 15:15. Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

12.01.2020 13:45. Мас-старт, 12.5 км, жінки

12.01.2020 15:30. Мас-старт, 15 км, чоловіки

 

5-й етап Кубка світу. Рупольдинг, Німеччина
(15 - 19 січня)

15.01.2020 15:30. Спринт, 7.5 км, жінки

16.01.2020 15:30. Спринт, 10 км, чоловіки

17.01.2020 15:30. Естафета, 4х6 км, жінки

18.01.2020 15:15. Естафета, 4х7.5 км, чоловіки

19.01.2020 13:15. Гонка переслідування, 10 км, жінки

19.01.2020 15:30. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

 

6-й етап Кубка світу. Поклюка, Словенія
(23 - 26 січня)

23.01.2020 15:15. Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

24.01.2020 15:15. Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

25.01.2020 14:15. Одиночна змішана естафета

25.01.2020 16:00. Змішана естафета

26.01.2020 13:15. Мас-старт, 15 км, чоловіки

26.01.2020 16:00. Мас-старт, 12.5 км, жінки

 

Чемпіонат світу. Антгольц-Антерсельва, Італія
(13 - 23 лютого)

13.02.2020 15:45. Змішана естафета

14.02.2020 15:45. Спринт, 7.5 км, жінки

15.02.2020 15:45. Спринт, 10 км, чоловіки

16.02.2020 14:00. Гонка переслідування, 10 км, жінки

16.02.2020 16:15. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

18.02.2020 15:15. Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

19.02.2020 15:15. Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

20.02.2020 16:15. Одиночна змішана естафета

22.02.2020 12:45. Естафета, 4х6 км, жінки

22.02.2020 15:45. Естафета, 4х7.5 км, чоловіки

23.02.2020 13:30. Мас-старт, 12.5 км, жінки

23.02.2020 16:00. Мас-старт, 15 км, чоловіки

 

7-й етап Кубка світу. Нове Мєсто, Чехія
(5 - 8 березня)

05.03.2020 18:35. Спринт, 7.5 км, жінки

06.03.2020 18:30. Спринт, 10 км, чоловіки

07.03.2020 15:00. Естафета, 4х6 км, жінки

07.03.2020 18:00. Естафета, 4х7.5 км, чоловіки

08.03.2020 12:45. Мас-старт, 12.5 км, жінки

08.03.2020 14:45. Мас-старт, 15 км, чоловіки

 

8-й етап Кубка світу. Контіолахті, Фінляндія
(12 - 15 березня)

12.03.2020 16:30. Спринт, 10 км, чоловіки

13.03.2020 16:30. Спринт, 7.5 км, жінки

14.03.2020 14:45. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

14.03.2020 16:45. Гонка переслідування, 10 км, жінки

15.03.2020 14:15. Одиночна змішана естафета

15.03.2020 16:15. Змішана естафета

 

9-й етап Кубка світу. Голменколлен, Норвегія
(20 - 22 березня)

20.03.2020 14:15. Спринт, 7.5 км, жінки

20.03.2020 17:30. Спринт, 10 км, чоловіки

21.03.2020 15:00. Гонка переслідування, 10 км, жінки

21.03.2020 17:45. Гонка переслідування, 12.5 км, чоловіки

22.03.2020 15:15. Мас-старт, 12.5 км, жінки

22.03.2020 17:00. Мас-старт, 15 км, чоловіки

Коментарі ()