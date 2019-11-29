Відомі склади збірної України на змішані естафети в Естерсунді

У першій гонці КС виступлять Меркушина і Тищенко

Завтра, 30 листопада, у шведському Естерсунді стартує новий сезон Кубка світу з біатлону і у перший змагальний день відбудуться два старти: одиночна і класична змішана естафети.

Одиночна змішана естафеті почнеться в 14:10 за Києвом. Україну в ній представлять Анастасія Меркушина та Артем Тищенко.

Класична змішана естафета розпочнеться о 16:00 за Києвом. У ній Україна виступить без чемпіона світу Дмитра Підручного, у якого загострилися болі в спині. Його на останньому етапі замінить Тарас Лесюк. На перших трьох етапах за Україну побіжать Віта Семеренко, Дар'я Блашко і Артем Прима.

Нагадаємо, тренер планує вивести збірну України на пік форми до чемпіонату світу.