Джерело - Чемпіон.
Вже треба боротися не тільки з допінгом, а й з астматиками.
Про це президент федерації біатлону Володимир Бринзак заявив інтерв'ю Stargorod Sport.
"Складне питання, я ж не знаю висновків всіх комісій, всього фактажу. Але злодій повинен сидіти у в'язниці. Винен - повинен бути покараний. Не винен - наймай адвокатів.
Вже треба боротися не тільки з допінгом, а й з астматиками, іншими біатлоністами, що використовують медичні виключення", - зазначив Бринзак.
Раніше, Бринзак поки не бачить, хто б міг його замінити на чолі федерації біатлону.
Нагадаємо, Бринзак зазначав, що ми все одно колись помиримося з Росією.