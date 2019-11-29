Президент федерації поділився думкою про допінг

Джерело - Чемпіон.

Вже треба боротися не тільки з допінгом, а й з астматиками.

Про це президент федерації біатлону Володимир Бринзак заявив інтерв'ю Stargorod Sport.

"Складне питання, я ж не знаю висновків всіх комісій, всього фактажу. Але злодій повинен сидіти у в'язниці. Винен - ​​повинен бути покараний. Не винен - ​​наймай адвокатів. Вже треба боротися не тільки з допінгом, а й з астматиками, іншими біатлоністами, що використовують медичні виключення", - зазначив Бринзак.

Раніше, Бринзак поки не бачить, хто б міг його замінити на чолі федерації біатлону.

Нагадаємо, Бринзак зазначав, що ми все одно колись помиримося з Росією.