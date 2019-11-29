 Бринзак: Меркушина могла без дозволу залишити командну нараду. ВІДЕО | Біатлон | Champion.com.ua
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Бринзак: Меркушина могла без дозволу залишити командну нараду

Сьогодні 17:11 464 0
Президент федерації розповів про українських біатлоністок
Бринзак: Меркушина могла без дозволу залишити командну нараду
#Меркушина, #Бринзак

Джерело - Чемпіон.

Кожна біатлоністка з жіночої збірної не є подарунком.

Про це президент федерації біатлону Володимир Бринзак заявив інтерв'ю Stargorod Sport.

"Від Меркушиної ми часто чули так, що будь здоров. Вона могла спокійно встати і піти з командної наради. Просто сказати, що їй це не цікаво.

Про кожну біатлоністку з жіночої збірної можна сказати, що вона не подарунок. Але ми не звертаємо на це уваги, бо це життя", - зазначив Бринзак.

Раніше, Бринзак поки не бачить, хто б міг його замінити на чолі федерації біатлону.

Нагадаємо, Бринзак зазначав, що ми все одно колись помиримося з Росією.

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