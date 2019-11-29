Джерело - Чемпіон.
Кожна біатлоністка з жіночої збірної не є подарунком.
Про це президент федерації біатлону Володимир Бринзак заявив інтерв'ю Stargorod Sport.
"Від Меркушиної ми часто чули так, що будь здоров. Вона могла спокійно встати і піти з командної наради. Просто сказати, що їй це не цікаво.
Про кожну біатлоністку з жіночої збірної можна сказати, що вона не подарунок. Але ми не звертаємо на це уваги, бо це життя", - зазначив Бринзак.
Раніше, Бринзак поки не бачить, хто б міг його замінити на чолі федерації біатлону.
Нагадаємо, Бринзак зазначав, що ми все одно колись помиримося з Росією.