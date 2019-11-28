Підгрушна посіла шосте місце на Кубку IBU у Шушені

Джерело - Чемпіон.
У Шушені в рамках першого етапу Кубка IBU капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна посіла 6-е місце з 4 промахами в пасиві.
Через погані погодні умови, а саме сильний вітер, жодна біатлоністка не змогла завершити гонку без промахів.
Результати гонки:
1. Каролін Ердаль (1+2) 26:21,4
2. Келсі Джоан Дікінсон (0+2) +6,6
3. Марен Хаммершмідт (2+2) +7,6
...
6. Олена Підгрушна (2+2) +44,2
12. Катерина Бех (1+2) +1:09,9
22. Анна Кривонос (2+2) +1:51,9
44. Ольга Абрамова (3+3) +2:41,1
47. Юлія Журавок (3+3) +2:53,3
48. Валерія Дмитренко (2+4) +3:03,2
Нагадаємо, Підручний виграв спринт на відкритому чемпіонаті Швеції.
Раніше повідомлялося, що тренер планує вивести збірну України на пік форми до чемпіонату світу.