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Підгрушна посіла шосте місце на Кубку IBU у Шушені

Сьогодні 17:02 596 1
Олена допустила чотири промахи
Підгрушна посіла шосте місце на Кубку IBU у Шушені
#Підгрушна, #Ердаль

Джерело - Чемпіон.

У Шушені в рамках першого етапу Кубка IBU капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна посіла 6-е місце з 4 промахами в пасиві.

Через погані погодні умови, а саме сильний вітер, жодна біатлоністка не змогла завершити гонку без промахів.

Результати гонки:

1.  Каролін Ердаль (1+2)  26:21,4

2.  Келсі Джоан Дікінсон (0+2)  +6,6

3.  Марен Хаммершмідт (2+2)  +7,6

...

6.  Олена Підгрушна (2+2)  +44,2

12.  Катерина Бех (1+2)  +1:09,9

22.  Анна Кривонос (2+2)  +1:51,9

44.  Ольга Абрамова (3+3)  +2:41,1

47.  Юлія Журавок (3+3)  +2:53,3

48.  Валерія Дмитренко (2+4)  +3:03,2

Нагадаємо, Підручний виграв спринт на відкритому чемпіонаті Швеції.

Раніше повідомлялося, що тренер планує вивести збірну України на пік форми до чемпіонату світу.

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