 Тренер збірної України: Підгрушна розраховує повернутися на Кубок світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Тренер збірної України: Підгрушна розраховує повернутися на Кубок світу

Сьогодні 17:52 347 0
Розповів про завдання на сезон і форму Підгрушної
Тренер збірної України: Підгрушна розраховує повернутися на Кубок світу
#Лесніков, #Підгрушна

Джерело - biathlon.com.ua.

Збірній України головне не втратити ту квоту, яка була зароблена в попередньому сезоні.

Про це заявив наставник жіночої збірної Валерій Лесніков.

"Головне наше завдання - не втратити ту квоту, яка була зароблена в попередньому сезоні. Але і одночасно - підтягувати молодь, щоб вони були готові в найближчому майбутньому замінити досвідчених спортсменок. Не секрет, що лава запасних у нас не дуже велика. Але нам все одно треба бути готовим до того, щоб при зміні поколінь команду не так сильно "трусонуло" в плані загального рівня результатів. Тому всі, хто зараз на Кубку світу, будуть працювати і на результат в Кубку націй. Та й ті дівчата, які поки що не потрапили - теж.

Наприклад, Олена Підгрушна зовсім не збирається здавати позиції, і після перших етапів Кубка IBU розраховує повернутися на Кубок світу - з нормальним ходом. Перший сніг у неї поки пройшов благополучно - і з навантаженнями, і зі здоров'ям", - зазначив Лесніков.

Раніше, визначився склад збірної України на перші старти Кубка світу.

Нагадаємо, Підручний виграв спринт на відкритому чемпіонаті Швеції.

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