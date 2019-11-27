Тренер збірної України: Підгрушна розраховує повернутися на Кубок світу

Збірній України головне не втратити ту квоту, яка була зароблена в попередньому сезоні.

Про це заявив наставник жіночої збірної Валерій Лесніков.

"Головне наше завдання - не втратити ту квоту, яка була зароблена в попередньому сезоні. Але і одночасно - підтягувати молодь, щоб вони були готові в найближчому майбутньому замінити досвідчених спортсменок. Не секрет, що лава запасних у нас не дуже велика. Але нам все одно треба бути готовим до того, щоб при зміні поколінь команду не так сильно "трусонуло" в плані загального рівня результатів. Тому всі, хто зараз на Кубку світу, будуть працювати і на результат в Кубку націй. Та й ті дівчата, які поки що не потрапили - теж.

Наприклад, Олена Підгрушна зовсім не збирається здавати позиції, і після перших етапів Кубка IBU розраховує повернутися на Кубок світу - з нормальним ходом. Перший сніг у неї поки пройшов благополучно - і з навантаженнями, і зі здоров'ям", - зазначив Лесніков.