Бринзак: У Росії поки жодного разу не боролися за своїх спортсменів

З проблемами Росії з допінгом нехай розбираються фахівці.

Про це президент федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив в інтерв'ю Tribunа.com.

"У Росії немає допінгу? Звісно є. Це ніхто не приховує. І у нас був, хоч і не на офіційному рівні. Той же Седнєв сам порушив антидопінгові правила, коли побачив, що результати у нього падають.

З проблемами Росії з допінгом нехай розбираються фахівці. Якщо її визнають винною, то тоді і покарають.

У нас була ситуація з Абрамової, ми бачили, що вона порушувала антидопінгові правила - найняли адвокатів на свої гроші, які виграли для нас суд.

Їй зняли звинувачення в допінгу, це перший випадок, коли в біатлоні таке хтось зумів зробити. У Росії поки жодного разу не боролися за своїх спортсменів", - зазначив Бринзак.