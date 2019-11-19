Біатлоністів можуть змусити перейти на лазерні гвинтівки

Причина – можлива заборона свинцю в спорті на відкритому повітрі

З 2022 року в регламент біатлонних змагань можуть внести серйозні зміни.

Про це повідмоляє NRK.

Європейська комісія попросила Європейське хімічне агентство вивчити питання про можливу заборону використання свинцю в спорті на відкритому повітрі.

Відзначимо, що свинець використовується для виготовлення куль. Швидше за все, біатлоністам доведеться повністю перейти на лазерні гвинтівки.

Зараз на офіційних змаганнях під егідою IBU використовуються виключно малокаліберні гвинтівки і кулі зі свинцю.

З лазерних гвинтівок біатлоністи стріляють під час Різдвяної гонки в Гельзенкірхені. Повідомляється, що заборону може бути введено в 2022 році.

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