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Семенов – 23, Фуркад обійшов Бо. Результати спринту у Шушені

Сьогодні 15:05 263 0
У спринті взяло участь два українця
Семенов – 23, Фуркад обійшов Бо. Результати спринту у Шушені
#Семенов, #біатлон

Джерело - sport.ua.

В рамках передсезонних стартів в норвезькому Шушені завершилася спринтерська гонка у чоловіків.

Перемогу здобув німець Йоханнес Кюн. Другим до фінішу прийшов норвежець Александер-Ф'єльд Андерсен, трійку призерів замкнув Мартен Фуркад.

Відзначимо, що француз лідирував аж до останньої відсічки на дистанції, проте на фініші програв 18,9 секунд. Норвежець Йоганнес Бо фінішував відразу услід за ним.

Найкращий із українців Сергій Семенов допустив 1 промах і посів 23 місце. Андрій Доценко – 78.

Нагадаємо, Семеренко стала четвертою у спринті в Шушені.

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