Бйорндален та Домрачева стали тренерами збірної Китаю

Легендарні спортсмени отримали роботу у Китаї

Джерело - НОК Білорусі.

Чотириразова олімпійська чемпіонка Дарина Домрачева і восьмикратний олімпійський чемпіон Уле Ейнар Бйорндален підписали контракт з Національним олімпійським комітетом Китаю і готуватимуть збірну країни до Ігор-2022 в Пекіні.

Про це повідомляє НОК Білорусі.

"Ми раді оголосити про початок співпраці з національною командою Китаю з біатлону. Це молода команда з високим потенціалом розвитку. Ми починаємо тренувальний процес і щасливі з Дариною поділитися своїм багаторічним досвідом в цьому виді спорту з китайськими атлетами", - зазначив Бйорндален.

Норвежець зайняв посаду головного тренера збірної Китаю, Домрачева готуватиме жіночу команду.

"Звичайно, ми щасливі використовувати цей шанс і розвивати наш улюблений вид спорту в усьому світі, а також в країнах, де зимові види спорту мають високий потенціал для розвитку", - сказала Домрачева.

Раніше, Фуркад став кандидатом в члени комісії МОК.

Нагадаємо, помер легендарний норвезький біатлоніст Хальвард Ханеволд.