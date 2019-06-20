Чемпіон світу з біатлону українець Дмитро Підручний перервав підготовку до сезону через запалення зв'язок під коліном.
Про це повідомив сам біатлоніст у своєму Instagram.
"Професійний спорт без травм - те ж саме, що футбол без м'яча. На жаль, я змушений припинити більшість фізичних навантажень через запалення зв'язки під коліном. Повернуся до повноцінних тренувань тільки тоді, коли проблема буде повністю вирішена", - написав Підручний.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Професійний спорт без травм - те саме, що футбол без м‘яча. На жаль, я змушений припинити більшість фізичних навантажень через запалення зв‘язки під коліном😓 повернусь до повноцінних тренувань тільки тоді, коли проблема буде повністю вирішена🤕 Professional sport without injuries is like football without a ball. Unfortunately, I must give up most of physical exercises because of the bundle inflammation under the knee😓 I’ll return to training sessions when the problem is solved🤕 #biathlon #biathlonukraine #біатлон
Нагадаємо, Підручний розповів про мету на наступний сезон та планує завоювати олімпійське золото.
Джерело - Чемпіон.