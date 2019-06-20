У спортсмена запалення зв'язки під коліном

Чемпіон світу з біатлону українець Дмитро Підручний перервав підготовку до сезону через запалення зв'язок під коліном.

Про це повідомив сам біатлоніст у своєму Instagram.

"Професійний спорт без травм - те ж саме, що футбол без м'яча. На жаль, я змушений припинити більшість фізичних навантажень через запалення зв'язки під коліном. Повернуся до повноцінних тренувань тільки тоді, коли проблема буде повністю вирішена", - написав Підручний.

Нагадаємо, Підручний розповів про мету на наступний сезон та планує завоювати олімпійське золото.

Джерело - Чемпіон.