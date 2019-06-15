Жіноча збірна України почала другі міжсезонні збори

Тренування проходять у фінському Воукатті

Жіноча збірна з біатлону України розпочала другий передсезонний підготовчий збір у фінському Вуокатті.

Про це повідомляє портал biathlon.com.ua.

Джерело зазначає, що в складі збірної працюють ті ж спортсменки, що і в рамках збору в білоруських Раубічах: тоді в основній групі готувалися Олена Підгрушна, Юлія Журавок, Ольга Абрамова, Дар'я Блашко, Надія Бєлкіна, Анна Кривонос, Катерина Бех, Анастасія Рассказова і Оксана Москаленко.

Віта та Валентина Семеренко, а також Сергій Семенов тренуються окремо від загальної групи в словенській Поклюці під керівництвом тренера Григорія Шамрая.

Нагадаємо, в травні збірна почала готуватися без Юлії Джими, яка на той момент висловила бажання зосередитися на стан свого здоров'я.

Наступний сезон стартує 1 грудня етапом Кубка світу у шведському Естерсунді.

Джерело - biathlon.com.ua.