Жіноча збірна України почала другі міжсезонні збори

Мій профіль
Україна - Південна Корея 0:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 19:00 1113
Стартовий склад збірної України на фінал ЧС-2019 U-20
Сьогодні 18:11 252
Далакян - Таворнхам: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:51 448
Україна - Південна Корея: онлайн. LIVE трансляція
Сьогодні 14:42 1931
Його батько загинув за Україну, а він зіграє у фіналі чемпіонату світу
Сьогодні 11:38 1437
УЄФА розгляне апеляції Португалії та Люксембургу у справі Мораеса
Вчора 20:26 1207
Фінал чемпіонату світу U-20 Україна - Південна Корея: ситуація з квитками. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 20:14 1349
Україна - Південна Корея: шлях українців до фіналу чемпіонату світу
Вчора 11:59 840
Усі результати українок на етапі Діамантової ліги в Осло
Вчора 10:20 1020
Торонто Репторз - чемпіон НБА 2018/19
Вчора 07:06 1191
Навколо спорту
Блоги
Українські уболівальники вирушили в Польщу на фінал чемпіонату світу. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Українські уболівальники вирушили в Польщу на фінал чемпіонату світу. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:25 972
Ф'юрі - Шварц: боксери провели неймовірно кумедну дуель поглядів
Ф'юрі - Шварц: боксери провели неймовірно кумедну дуель поглядів Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:51 821
Бостон - Сент-Луїс: огляд усіх матчів фінальної серії
Бостон - Сент-Луїс: огляд усіх матчів фінальної серії Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:00 437
Європейські ігри. Цікаві факти про змагання в Мінську
Європейські ігри. Цікаві факти про змагання в Мінську Valeriy Ruchka
Сьогодні 07:00 918
32 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни
32 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни Valeriy Ruchka
Вчора 22:45 1749
Голден Стейт попрощався з домашньою ареною. Клуб переїздить в інше місто
Голден Стейт попрощався з домашньою ареною. Клуб переїздить в інше місто Valeriy Ruchka
Вчора 14:52 1043
Збірна України U-20 провела відкрите тренування напередодні фіналу ЧС-2019
Збірна України U-20 провела відкрите тренування напередодні фіналу ЧС-2019 Максим Буйдин
Вчора 13:56 617
Російський хокеїст помістив свого сина в чашу Кубка Стенлі
Російський хокеїст помістив свого сина в чашу Кубка Стенлі Максим Буйдин
Вчора 12:25 674
Шалені емоції у роздягальні Торонто, після завоювання чемпіонства
Шалені емоції у роздягальні Торонто, після завоювання чемпіонства Valeriy Ruchka
Вчора 12:20 648
Україна - Південна Корея: шлях українців до фіналу чемпіонату світу
Україна - Південна Корея: шлях українців до фіналу чемпіонату світу Valeriy Ruchka
Вчора 11:59 840
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:25 Волейбол Жіноча збірна України поступилася Словаччині у Золотій Євролізі 16
19:11 Легка атлетика Українські спортсмени завоювали золото у Німеччині 174
19:00 Футбол Україна - Південна Корея 0:1. ОНЛАЙН 1113
18:45 Футбол Попов звернувся зі словами настанови до своїх партнерів по збірній перед фіналом ЧС-2019 U-20 297
18:31 Футбол Захисник Шахтаря підписав контракт з Рубіном 462
18:25 Блог Українські уболівальники вирушили в Польщу на фінал чемпіонату світу. ОНОВЛЮЄТЬСЯ 972
18:11 Футбол Стартовий склад збірної України на фінал ЧС-2019 U-20 252
17:55 Біатлон Жіноча збірна України почала другі міжсезонні збори 312
17:30 Бокс Ф'юрі - Шварц: онлайн-трансляція 447
17:25 Футбол Роналду отримав повістку до суду 553 1
17:11 Футбол Наполі планує підписати Маноласа 311
16:51 Теніс Стаховський пройшов у фінал кваліфікації турніру в Галле 297
16:30 Бокс Дортікос - Табіті: онлайн-трансляція 441
16:24 Футбол Бєланов підтримає збірну України у фіналі 670
16:20 Футбол Вища ліга Чемпіонату Києва з пляжного футболу: ОНЛАЙН 327
16:06 Футбол Стали відомі деталі контракту Коноплянки у Фенербахче 662
15:48 Футбол Гравців збірної України зустрінем, як героїв – Бєлік 416
15:39 Футбол Читачі Чемпіона впевнені у перемозі збірної України у фіналі чемпіонату світу 372 1
15:30 Бокс Брієдіс - Гловацький: онлайн-трансляція 479
15:07 Футбол Маліновський дав згоду на перехід в Аталанту 784 1
14:51 Бокс Далакян - Таворнхам: онлайн-трансляція 448
14:48 Футбол Луческу: 7 гравців збірної України є моїми 1477
14:42 Футбол Україна - Південна Корея: онлайн. LIVE трансляція 1931
14:30 Теніс Калініна пробилася у фінал турніру в Чехії 418
14:05 Футбол Луческу: Маліновський буде відмінною покупкою для Аталанти 583

Жіноча збірна України почала другі міжсезонні збори

Сьогодні 17:55 312 0
Тренування проходять у фінському Воукатті
Жіноча збірна України почала другі міжсезонні збори

Жіноча збірна з біатлону України розпочала другий передсезонний підготовчий збір у фінському Вуокатті.

Про це повідомляє портал biathlon.com.ua.

Джерело зазначає, що в складі збірної працюють ті ж спортсменки, що і в рамках збору в білоруських Раубічах: тоді в основній групі готувалися Олена Підгрушна, Юлія Журавок, Ольга Абрамова, Дар'я Блашко, Надія Бєлкіна, Анна Кривонос, Катерина Бех, Анастасія Рассказова і Оксана Москаленко.

Віта та Валентина Семеренко, а також Сергій Семенов тренуються окремо від загальної групи в словенській Поклюці під керівництвом тренера Григорія Шамрая.

Нагадаємо, в травні збірна почала готуватися без Юлії Джими, яка на той момент висловила бажання зосередитися на стан свого здоров'я.

Наступний сезон стартує 1 грудня етапом Кубка світу у шведському Естерсунді.

Джерело - biathlon.com.ua.

#біатлон, #підготовчий збір, #збірна України
Коментарі ()