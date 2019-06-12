Допінг-скандал в російському біатлоні набирає значних обертів

Родченков погодився продовжувати надавати допомогу в розслідуваннях

Родченков представив нові відомості про порушення в російському біатлоні.

Про це повідомляє міжнародний союз біатлоністів.

Документи пов'язані з корупцією і покриттям позитивних допінг-проб атлетів з РФ.

Комітет, який розслідує факти допінгу і корупцію в біатлоні, у вівторок, 11 червня, оголосив, що були отримані нові "істотні" нові докази від російського допінг-інформатора Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорія Родченкова. Комітет, що представляє Міжнародний союз біатлоністів (IBU), заявив, що його представники поспілкувалися з Родченкова, який раніше керував Московською антидопінговою лабораторією.

У комітеті стверджують, що доктор Родченков надав значну додаткову інформацію та документи, і погодився продовжувати надавати допомогу в розслідуваннях. Тодішній президент і генеральний секретар IBU у 2018 році пішли у відставку після того, як влада Австрії провели обшук в штаб-квартирі організації. Австрійська прокуратура заявила, що до 300 000 доларів були виплачені в якості хабарів з метою приховати російські допінг-випадки за кілька років.

В кінці січня 2019 республіканці й демократи внесли в обидві палати Конгресу США законопроект, який отримав назву "акт Родченкова". Законопроектом пропонується криміналізація допінгових порушень у всіх змаганнях, де вони можуть торкнутися американські інтереси.

Раніше повідомлялося, що російські біатлоністи були дискваліфіковані через допінг.

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Джерело - Чемпіон.