Підручний: Рано чи пізно доведеться з Росією помиритися

Чемпіон світу-2019 в гонці переслідування Дмитро Підручний вважає, що політика впливає на спорт.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Політика впливає на все - на спорт теж. Сказати, що можна відгородитися від ситуації, неможливо. Я на стороні України. Підтримую всі рішення про агресію. Звичайно, від сусіда нікуди не втечеш - з ним треба буде далі жити. Рано чи пізно доведеться з ними помиритися. Питання - на яких умовах. Хочеться, щоб з поверненням всіх анексованих територій", - сказав Підручний.