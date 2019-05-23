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Санітра: Плануємо один пік форми на наступний сезон

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Санітра: Плануємо один пік форми на наступний сезон
Юрай Санітра

Пік форми збірної України очікується на чемпіонат світу та чемпіонат Європи.

Про це розповів головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра.

"Будемо концентруватися на фізичній підготовці, і будемо робити все, щоб бути готовим до зимового чемпіонату світу. У цьому сезоні плануємо зробити один пік: чемпіонат світу і чемпіонат Європи, який буде відразу після Антхольца.

У грудні планується виступ спортсменів на хорошому рівні і на тій функціональної базі, яку вони створять під час підготовки до сезону.

Плануємо брати участь у літньому чемпіонаті України. В цьому році ми візьмемо участь і на чемпіонаті України, і на чемпіонаті Німеччини. Це буде невеликий тест річного періоду підготовки.

В цьому році трохи по-іншому будемо готуватися до зимового сезону: ми пропускаємо літній чемпіонат світу", - сказав Санітра.

Нагадаємо, що збірна України почала підготовку до сезону.

Раніше повідомлялося, що російських біатлоністів дискваліфікували через допінг.

Джерело - biathlon.com.ua.

#Санітра
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