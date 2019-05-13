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Українка Кручова одружилася зі скандально відомим росіянином Логіновим

Українська біатлоністка Марія Кручова вийшла заміж за лідера чоловічої збірної Росії Олександра Логінова.

Про це повідомляє портал Фанати біатлону.

Раніше з'явилася інформація, що Кручова вирішила завершити свої виступи в професійному спорті, щоб зосередитися на особистому житті. Згодом сама спортсменка спростува цю інформацію.

Відзначимо, що Логінов раніше був спійманий на вживанні допінгу, внаслідок чого повністю пропустив сезон 2015/2016. Торік австрійська поліція висунула звинувачення росіянинові, зв'язавши його вживання допінгу з переливанням крові. У січні швед Себастьян Самуельсон та інші біатлоністи виступили проти участі Логінова в Кубку світу.

Джерело - Чемпіон.

#Кручова, #Логінов, #Біатлон
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