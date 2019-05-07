Титулований росіянин розповів про пропозиції вживання допінгу

Шипулін назвав деталі про те, як йому пропонували спробувати допінг

Олімпійський чемпіон 2014 року і чемпіон світу 2017 року з біатлону Антон Шипулін отримував пропозицію прийняти допінг.

Про це він розповів в інтерв'ю Commandos.

"Побічно були такі пропозиції (щодо допінгу - ред.) не прямі. Але я відразу казав: "Навіть не підходьте до мене з такими питаннями". Найцікавіший момент починається за рік до Олімпійських ігор. Приходять такі товариші...

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Якісь психологи, люди, які засовують твої лижі в якийсь резервуар, через що вони поїдуть у три рази краще. Пропонують якісь методики нові. Таких кадрів досить багато. Тут треба вміти абстрагуватися від усього і йти своєю дорогою", - заявив Шипулін.

Нагадаємо, Мякяряйнен не планує завершувати кар'єру.

Тим часом німецька біатлоністка завершила кар'єру в 25 років.

Джерело - iSport.