Норвежець побажав іншим українцям великих перемог

Володар Великого кришталевого глобуса норвежець Йоганнес Бо вибачився за не надто приємні слова після гонки переслідування на чемпіонаті світу в Остерсунді.

Про це розповів Дмитро Підручний в інтерв'ю Футбол 24.

"Я спілкувався з ним вже після закриття сезону. У нас не було жодних проблем і ми нормально поговорили. Цю тему також дуже поверхнево зачіпали. Було організовано вечірку, де ми з Йоганнесом мали нагоду поговорити тет-а-тет", — розповів Підручний

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"Я розумію його – у той момент до останньої стрільби він був беззаперечним лідером і не міг подумати, що українець, який ніколи нічого не вигравав, може його перемогти. Розумію, що це було для нього шоком. Це трохи вдарило по амбіціях і планах Йоганнеса – він прагнув забрати золото. Я не засуджую Бьо за ці слова. Бути таким великим спортсменом, як він, доволі важко".

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"Він певною мірою вибачився і побажав мені успіхів у спорті. Також Бьо казав, що сподівається на певний поштовх в українському біатлоні після моєї перемоги і появу інших чемпіонів з нашої країни".

Джерело - Футбол 24.