Підручний визнаний найкращим спортсменом березня в Україні

Найкращим спортсменом березня в країні став біатлоніст Дмитро Підручний.

Про це повідомляє офіційний сайт НОК України.

Лідер чоловічої збірної України на чемпіонаті світу в Естерсунді завоював золото в гонці переслідування, а в спринті посів четверте місце з відставанням від бронзової медалі в 0,3 секунди.

Старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра визнаний найкращим наставником місяця.

Раніше Підручний розповів про свою мету на наступний сезон та про те, що міг не вийти на останній мас-старт в сезоні.

Джерело - Чемпіон.