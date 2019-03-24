Прима: У цьому сезоні нічого не вийшло

Хвороби завадили Артему Примі продемонструвати максимум в цьому сезон.
Про це розповів український біатлоніст після гонки переслідування в Гольменколлені.
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"Щодо сезону, то з тих планів і цілей, які разом з тренером ставили і на що сподівалися — нічого не вийшло. В першу чергу — через хвороби, пропуск стартів. Тепер залишається сподіватися на наступний сезон. В першу чергу і головне — не хворіти: буде все в порядку зі здоров'ям — будуть хороші результати", - сказав Прима.
Нагадаємо, лише Дмитро Підручний виступить у мас-старті у Гольменколлені. Натомість у жіночому мас-старті українок не буде.
Джерело - Український біатлон.