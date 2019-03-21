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Бо: Логінов повинен наважитися зустрічати критичні питання

Сьогодні 14:55 278 0
Норвежець звинуватив росіянина у боягузстві
Бо: Логінов повинен наважитися зустрічати критичні питання

Біатлоніст збірної Норвегії Тар'єй Бо розкритикував небажання росіянина Олександра Логінова відповідати на питання про допінгове минуле.

Його слова наводить NRK.

"Думаю, те, що мовчить Логінов про допінг, тим самим проявляючи боягузтво. Він повинен говорити не тільки тоді, коли бере медалі. Він повинен також наважитися зустрічати критичні питання", - заявив Бо.

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Нагадаємо, 27-річний росіянин відбув дворічну дискваліфікацію за використання рекомбінантного еритропоетину. Він повернувся до участі в змаганнях в кінці 2016 року і відтоді неодноразово піддавався критиці через історію з допінгом.

Раніше також лідер збірної Швеції з біатлону висловився про допінг Логінова.

Тим часом Логінов підтвердив наявність в Росії державної системи допінгу.

Джерело - iSport.

#Логінов, #Бо, #Кубок світу, #IBU, #допінг
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