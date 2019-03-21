Мій профіль
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Сьогодні 21:45 53837 1
Кузьміна виграла спринт, Семеренко 28-а
Сьогодні 18:48 657
У цей день народився Чарівник Айртон Сенна
Сьогодні 15:08 427
Ястремська — Барті: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:13 1059
Ястремська яскраво знищила російську тенісистку
Сьогодні 11:07 1075
Ястремська знищила росіянку в першому колі Miami Open
Сьогодні 00:25 2285
Українську збірну тепло зустріли у Португалії
Вчора 23:54 2131
Бех та Кривонос дебютують на етапі Кубка світу в Гольменколлені
Вчора 21:15 1119
Визначився час проведення матчів Кубка України
Вчора 18:49 2373
Без Коваленка та Шепелєва. Шевченко взяв 25 футболістів до Португалії
Вчора 15:52 2648
Навколо спорту
Блоги
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:38 3350
Фанати збірної Німеччини влаштували неймовірний перформанс на честь легенд команди
Фанати збірної Німеччини влаштували неймовірний перформанс на честь легенд команди Максим Буйдин
Сьогодні 16:16 681
У цей день народився Чарівник Айртон Сенна
У цей день народився Чарівник Айртон Сенна Максим Буйдин
Сьогодні 15:08 427
Тенісист впав під час матчу через судому
Тенісист впав під час матчу через судому Максим Буйдин
Сьогодні 13:51 780
Легенда Реала відвідав тренування мадридської команди
Легенда Реала відвідав тренування мадридської команди Максим Буйдин
Сьогодні 11:14 1045
Зозуля гостро відреагував на виклик Мораеса у збірну
Зозуля гостро відреагував на виклик Мораеса у збірну Максим Буйдин
Вчора 17:43 2309 2
Мораес побратався з Яремчуком, Бойко оцінив Роналду - відео з роздягальні збірної
Мораес побратався з Яремчуком, Бойко оцінив Роналду - відео з роздягальні збірної Максим Буйдин
Вчора 16:22 1173
Вартість Champion.com.ua - 200 тисяч доларів. Інтерв'ю шеф-редактора сайту
Вартість Champion.com.ua - 200 тисяч доларів. Інтерв'ю шеф-редактора сайту Valeriy Ruchka
Вчора 16:20 457
Про зарплатню телеведучого, Циганика та Златана - Олександра Лобода
Про зарплатню телеведучого, Циганика та Златана - Олександра Лобода Максим Буйдин
Вчора 15:53 781
Мама хлопчика-інваліда, що грав з Шевченком та Зінченком написала звернення
Мама хлопчика-інваліда, що грав з Шевченком та Зінченком написала звернення Максим Буйдин
Вчора 15:13 2537
Про Мораеса, Луніна та нового тренера Динамо - ТАТоТаке
Про Мораеса, Луніна та нового тренера Динамо - ТАТоТаке Максим Буйдин
Вчора 14:36 1877
Українець - це професія: усі заробітчани збірної України
Українець - це професія: усі заробітчани збірної України Максим Буйдин
Вчора 14:02 1573
Скандальний російський боєць назвав легендарного Гаттузо відморозком
Скандальний російський боєць назвав легендарного Гаттузо відморозком Андрій Твердохліб
Вчора 11:10 1843 2
На тобі небоже, що мені негоже, або кому потрібна така збірна України
На тобі небоже, що мені негоже, або кому потрібна така збірна України Андрій Твердохліб
Вчора 00:30 7391 12
Чарівна посмішка та ідеальна фігура. Фотосесія дружини голкіпера Динамо
Чарівна посмішка та ідеальна фігура. Фотосесія дружини голкіпера Динамо Максим Буйдин
19.03.2019 19:31 2233
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:27 Футбол Юний вінгер Реала планує виграти золотий м'яч за декілька років 229
23:16 Біатлон Семеренко: Всі вже хочуть додому 270
23:01 Футбол Анчелотті хоче запросити в Наполі трьох гравців Реалу 1240
22:34 Футбол Алієв: Португалія переможе 314
22:20 Біатлон Бех: Емоції зашкалюють 346
21:56 Біатлон Підручний першим з українців розпочне спринт в Гольменколлені 342
21:45 Біатлон Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем 53837 1
21:33 Футбол Шевченко: Гра Роанлду змушує нас хвилюватися 359
21:11 Футбол Реал може підписати партнера Ярмоленка замість Азара 334
20:48 Футбол Коноплянка: Обіцяю, що збірна України буде старатися 364
20:27 Футбол Шевченко готовий очолити клуб 3146
20:14 Футбол Форвард збірної Англії покинув розташування збірної через травму 745
19:56 Футбол Тренер збірної Португалії: Розчаруюсь, якщо не переможемо Україну 858 4
19:46 Футбол Збірна України U-21 розгромно програла одноліткам з Болгарії 1020
19:31 Футбол Казахстан розгромив Шотландію в першому матчі Євро-2020 1001
19:17 Футбол Петряк може перейти до Брюгге влітку 969
18:52 Футбол Гравці Динамо привітали Мораеса, як і всіх дебютантів 582
18:48 Біатлон Кузьміна виграла спринт, Семеренко 28-а 657
18:18 Футбол Збірна України U-21 розписала мирову з однолітками з Естонії в дебютному матчі Ротаня 736
17:50 Футбол Миколенко: Тренерський штаб розповість, як нейтралізувати Роналду 483
17:43 Футбол Зінченко та Безус виявили, хто краще б'є штрафні - Трендець 573
17:39 Футбол Збірна України прогулялася по Лісабону 494
17:38 Блог З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом 3350
17:30 Біатлон Кубок світу. Онлайн-трансляція спринтерської гонки в Гольменколлені 1034
17:16 Футбол Динамо може продати Гонсалеса за 10 млн євро 1715

Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем

Сьогодні 21:45 53837 1
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем

2 грудня, в словенській Поклюці стартував біатлонний сезон 2018/19.

Як завжди, багатомільйонна армія українських уболівальників буде вболівати за наших хлопців і дівчат.

Чемпіон уважно слідкує за перепетіями на етапах Кубку світу та Кубку IBU і пропонує вам найактуальніші та найоперативніші новини світового біатлону.

  Також: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

На нашому сайті, завжди в режимі онлайн, біатлонні трансляції та тексові онлайн-трансляції найцікавіших гонок сезону.

Слід нагадати, що з першими стартами нового сезону прийшли й перші успіхи українських біатлоністів.

Так, Анастасія Меркушина в тандемі з Артемом Тищенком здобули бронзу в одиночному міксті.

19 грудня українка Юлія Журавок посіла шосте місце на етапі Кубка IBU у австрійському Обертіллаху

Родзинкою ж старту сезону стала феноменальна перемога лідера збірної України Юлії Джими в Індивідуальній гонці на 15 км.

  Актуально: Біатлон онлайн - пряма трансляція Кубку Світу

Слідкуйте за світовим біатлоном в режимі онлайн разом з Чемпіоном.

1-й етап. Поклюка, Словенія

2 грудня 13:00 – Анастасія Меркушина та Артем Тищенко вибороли бронзу в одиночному міксті.
2 грудня 15:30 – У класичній змішаній естафеті українці посіли 9 місце. Тріумфували ж французькі спортсмени.
5 грудня 15:15 – Сергій Семенов посів 6 місце та потрапив у квіткову церемонію в Індивідуальній гонці.
6 грудня 15:15 – Юлія Джима здобула історичну перемогу в індивідуалці та очолила загальний залік КС.
7 грудня 15:15 – Українці не вразили результатами в спринтерській гонці на Кубку світу
8 грудня 15:15 – Джима втратила жовту майку лідера за підсумками спринтерської гонки
9 грудня 12:45 – Драматична розв'язка гонки переслідування: падіння Логінова, тріумф Бо
9 грудня 15:45 – Невдала гонка переслідування для жіночої збірної України, Семеренко навіть не фінішувала.

2-й етап. Гохфільцен, Австрія

13 грудня - Українки провалили спринт у Гохфільцені, Вірер вирвала золото у Мякяряйнен

14 грудня - Бо виграв спринт у Гохфільцені, Прима фінішував 26-м
15 грудня - Мякяряйнен у запеклій боротьбі тріумфувала у персьюті, Підгрушна - не фінішувала
15 грудня - Фуркад блискуче тріумфував у переслідуванні, Підручний у ТОП-30, Прима за межами залікової зони
16 грудня - Італія здобула перемогу в жіночій естафеті, Україна провалює гонку.
16 грудня - Українці провалили естафетну гонку в Гохфільцені.

3-й етап. Нове Мєсто, Чехія

20 грудня - Бо виграв спринт у Нове Мєсто. Підручний 19-й

21 грудня - 4 українки потрапили до ТОП-20 у спринті, перемогла норвежка Ройселанд
22 грудня - Підручний потрапив у квіткову церемонію в гонці переслідування.
22 грудня - Валя Семеренко фінішувала за крок від квіткової церемонії в гонці переслідування.
23 грудня - Українці невдало провели мас-старт в Нове Место.
23 грудня - Українки провалили мас-старт в Нове Место.

4-й етап. Обергоф, Німеччина

10 січня - Віта Семеренко потрапила у квіткову церемонію спринту Обергофа
11 січня - Українці провалили спринт в Обегофі, скандальний росіянин Логінов - перший
12 січня - Меркушина покращила результат в персьюті на 16 позицій, Семеренко програла 20
12 січня - Норвежець Бо виграв гонку переслідування, українці в ТОП-20 не потрапили
13 січня - Жіноча збірна України втретє поспіль стала восьмою в естафеті
13 січня - Чоловіча збірна України не фінішувала на естафеті в Обергофі

5-й етап. Рупольдинг, Німеччина

Спринтерську гонку в чоловіків перенесли з 16 на 17 січня. Причиною послугувала негода в Німеччині.

17 січня - Брати Бо на п'єдесталі, в українців черговий провал
17 січня - Семеренко лише 29-а у спринті. Кузьміна виграла гонку в Рупольдінгу
18 січня - Чоловіча збірна України сьома на естафеті в Рупольдінгу
19 січня - Жіноча збірна України зганьбилася на естафеті в Рупольдінгу
20 січня - Бо тріумфував у мас-старті, Підручний — передостанній
20 січня -  Німкеня Пройсс виграла божевільний мас-старт

6-й етап. Антхольц, Італія

24 січня - Давидова виграла спринт в Ангольці, українки провалили гонку
25 січня - Бо переміг у спринті. Прима та Підручний у другій десятці
26 січня - Вірер перемогла в персьюті, Меркушина показала жахливу стрільбу
26 січня - Бо тріумфував у персьюті, Підручний та Прима провалили гонку
27 січня - Дальмаєр перемогла в мас-старті
27 січня - Фійон-Має тріумфував у мас-старті, Підручний та Прима провалили гонку

7-й етап. Кенмор, Канада

7 лютого - Лесюк дебютував на Кубку світу, Бо тріумфував в індивідуалці
8 лютого - Екгофф тріумфувала в індивідуалці, найсильнішою серед українок стала Бондар
9 лютого - Українці сьомими фінішували у чоловічій естафеті в Кенморі
10 лютого - Німеччина виграла жіночу естафету в Кенморі, українки провалили гонку
10 лютого - скасовано
11 лютого - скасовано

8-й етап. Солт-Лейк-Сіті, США

14 лютого - Джима замкнула ТОП-10 спринтерської гонки в Солт-Лейк-Сіті
15 лютого - Українці вчергове провалилися 
16 лютого - Геррманн тріумфувала в персьюті, українки провально провели гонку
17 лютого - Підручний відіграв 19 позицій і став 14-м, Фійон-Має здобув перемогу
17 лютого - Україна фінішувала шостою на етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті
18 лютого - Україна провалилася в змішаній естафеті на Кубку світу

Чемпіонат Європи. Раубичі, Білорусь

20 лютого - Анєв тріумфував у індивідуальній гонці, Семенов - 9-й

20 лютого - Журавок здобула срібло Чемпіонату Європи

21 лютого - Росія виграла одиночний мікст, Україна провалила гонку

21 лютого - Україна фінішувала сьомою у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи

23 лютого - Підручний 18-м фінішував у спринті на чемпіонаті Європи

23 лютого - Меркушина стала 8-ю у спринті на Чемпіонаті Європи 

24 лютого - Тар'єй Бо виграв гонку переслідування на чемпіонаті Європи, Прима - в топ-30 

24 лютого - Меркушина залишилася 8-ю у пасьюті на чемпіонаті Європи, інші українки - в топ-20 

Чемпіонат світу. Естерсунд, Швеція

7 березня -  Україна провально стартувала на чемпіонаті світу
9 березня -  Кузьміна виграла спринт чемпіонату світу
9 березня - Підручний став 4-м у спринті на чемпіонаті світу
10 березня - Геррманн здобула перше золото Чемпіонату світу в персьюті, Меркушина - 15-а
10 березня - Підручний тріумфував у гонці переслідування на Чемпіонаті світу
12 березня - Еберг тріумфувала в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу, Меркушина 10-а
13 березня - Ілієв сенсаційно потрапив на п'єдестал, українці не потрапили до залікової зони 
14 березня - Україна стала п'ятою в одиночному міксті на Чемпіонаті світу
16 березня -  Жіноча збірна України сенсаційно здобула бронзу в естафеті на чемпіонаті світу. 
16 березня -  Чоловіча збірна України провалила естафету на чемпіонаті світу
17 березня -  Вірер тріумфувала в мас-старті чемпіонату світу, Меркушина — 25 
17 березня - Віндіш виграв мас-старт на чемпіонаті світу, Підручний - 10-й

9-й етап. Холменколлен, Норвегія

21 березня - Кузьміна виграла спринт, Семеренко 28-а
22 березня - спринт (чоловіки)
23 березня - гонка переслідування (жінки)
23 березня - гонка переслідування (чоловіки)
24 березня - мас-старт (жінки)
24 березня - мас-старт (чоловіки)

Джерело - Чемпіон.

#Кубок світу, #Чемпіонат світу, #Чемпіонат Європи, #Кубок IBU, #IBU
Коментарі ()