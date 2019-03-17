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Фуркад вперше за десять років залишився без медалі чемпіонату світу

Сьогодні 22:20 471 0
Француз опустився на сьоме місце в загальному заліку Кубка світу
Фуркад вперше за десять років залишився без медалі чемпіонату світу

Семиразовий переможець загального заліку Кубка світу Мартен Фуркад вперше з 2009 року залишився без медалі головного старту сезону.

На чемпіонаті світу в Естерсунді 30-річному французу не вдалося завоювати жодної нагороди, а його найкращим результатом стало п'яте місце в перс'юті.

Відзначимо, що з 2009 року Фуркад завоював 7 медалей Олімпійських ігор (5 золотих і 2 срібних) і 25 нагород чемпіонатів світу (11 золотих, 10 срібних і 4 бронзових).

Після змагань в Естерсунді француз опустився на сьоме місце в загальному заліку Кубка світу.

Нагадаємо, Доротея Вірер виграла мас-старт в Швеції і зрівнялася з Лізою Віттоцці в загальному заліку - по 852 очки.

Раніше повідолялося, що Джима може пропустити весь наступний сезон.

Джерело - Чемпіон.

#Фуркад
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