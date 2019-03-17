Санітра: Підручний був одним з найкращих біатлоністів чемпіонату світу

Українский біатлоніст показав пристойний результат у гонці мас-старт на Чемпіонаті світу у шведькому Естерсунді.

Так вважає старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра.

"Спасибі Дімі, що так пробіг мас-старт, тому що сьогодні умови тут в Естерсунді - це не для біатлону. Дуже добре впорався зі стрільбою лежачи - два нуля. І стоячи перша стрільба була дуже хороша. На другій стрільбі не пощастило, так як дуже сильно дув вітер. Ті, хто прийшли трохи пізніше, стріляли нулі.

Але в цілому можу сказати, що Дімка сьогодні зробив все, що міг. Трохи вже не вистачало сил у кінці, але у нього був дуже важкий сезон. Я дуже вдячний йому за те, що він зробив для українського біатлону тут на чемпіонаті світу, бо у всіх стартах був у десятці. Я можу сказати прямо, що він був одним з кращих спортсменів у чоловічій категорії на цих змаганнях.

Дмитро поїде на останній етап. Я думаю, що трохи треба відпочити і психологічно, і фізично. Будемо готуватися, тому що його форма гарна, тому необхідно ще показати хороші результати в Осло", - сказав Санітра.