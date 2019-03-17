Меркушина: Треба працювати більше

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина вдало провела сезон.

Так оцінила свій виступ своя спортсменка.

"Екстрім сьогодні був присутній. Можна було і ближче фінішувати в таких умовах, але як вийшло, так вийшло. На першу стрілянину підійшла в незручному пульсі, занадто повільно. Мій кращий пульс на стрільбі 180-186 ударів. А сьогодні через всіх перебудувань, мабуть, прийшла на пульсі нижче 180-ти, і мене "затрясло. Сезон за десятибальною шкалою оціню на сімку. У багатьох гонках можна було піднятися вище. Але як відпрацювала, так і отримала. Значить, треба було працювати більше", - сказала біатлоністка.