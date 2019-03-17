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Меркушина: Треба працювати більше

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Меркушина: Треба працювати більше

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина вдало провела сезон.

Так оцінила свій виступ своя спортсменка.

"Екстрім сьогодні був присутній. Можна було і ближче фінішувати в таких умовах, але як вийшло, так вийшло. На першу стрілянину підійшла в незручному пульсі, занадто повільно. Мій кращий пульс на стрільбі 180-186 ударів. А сьогодні через всіх перебудувань, мабуть, прийшла на пульсі нижче 180-ти, і мене "затрясло. Сезон за десятибальною шкалою оціню на сімку. У багатьох гонках можна було піднятися вище. Але як відпрацювала, так і отримала. Значить, треба було працювати більше", - сказала біатлоністка.

Єдина учасниця від збірної України в мас-старті на чемпіонаті світу в Естерсунді Анастасія Меркушина прокоментувала результат гонки, в якій вона зайняла 25 місце. Біатлоністка вважає, що їй завадив добре відстрілятися незручний пульс.

Нагадаємо, напередодні українки здобули бронзу чемпіонату світу в естафеті.

З'явилися фото нагородження українок.

Джерело - Чемпіон.

#Меркушина, #біатлон, #сезон
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