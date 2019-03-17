Підгрушна: Валя була готова віддати душу і не віддати бронзу

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна пережила біля екрана телевізора не менші емоції, ніж дівчата на естафеті чемпіонату світу у шведському Естерсунді.
Про це заявила сама спортсменка.
"Я не можу говорити, про що думала Валя, це треба її питати. У такій ситуації, звичайно, складно. Вона знала, що за нею досить сильні суперники. Було видно, що Валі вже важко боротися.
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Думаю, вона була готова віддати душу і не віддати бронзу. У таких випадках включаються всі резерви і можливості організму тільки заради цієї перемоги. Це дійсно дуже важлива перемога для нас і я дуже рада", - заявила Підгрушна.
Нагадаємо, Олена достроково завершила сезон через запалення серцевого м'яза.
Джерело - Tribuna.