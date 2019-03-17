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Підгрушна: Валя була готова віддати душу і не віддати бронзу

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Капітан української команди пораділа за дівчат
Підгрушна: Валя була готова віддати душу і не віддати бронзу

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна пережила біля екрана телевізора не менші емоції, ніж дівчата на естафеті чемпіонату світу у шведському Естерсунді.

Про це заявила сама спортсменка.

"Я не можу говорити, про що думала Валя, це треба її питати. У такій ситуації, звичайно, складно. Вона знала, що за нею досить сильні суперники. Було видно, що Валі вже важко боротися.

  Актуально: Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція жіночого мас-старту в Естерсунді

Думаю, вона була готова віддати душу і не віддати бронзу. У таких випадках включаються всі резерви і можливості організму тільки заради цієї перемоги. Це дійсно дуже важлива перемога для нас і я дуже рада", - заявила Підгрушна.

Нагадаємо, Олена достроково завершила сезон через запалення серцевого м'яза.

Джерело - Tribuna.

#Підгрушна, #Чемпіонат світу, #Україна, #Семеренко
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