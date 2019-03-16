Валентина Семернко вважає, що коли команда сумілнно працює, набагато легше проходити дистанцію.

Про це вона розповіла в ефірі UА: Біатлон.

"Сьогодні я віддала всі сили. Дякую за підтримку дівчатам, і взагалі всім! Коли команда так працює, то і тобі бігти краще - навіть тоді, коли "рубає" настільки, що не бачиш ні землі, ні неба. А просто перетинаєш фінішну лінію - і тільки потім розумієш, що вдалося зробити", - сказала Семеренко.

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"Так, мене підганяли - говорили, що можу поборотися навіть за срібло. Але сил, щоб дістати Ханну Еберг не вистачило. А з приводу переслідувачів - кричали, здається, що було 23 секунди - більше нічого не пам'ятаю", - підсумувала спортсменка.

Нагадаємо, Бондар зупинилася за крок до медалі Кубку IBU.

Також, Семеренко ледь не втратила бронзу на чемпіонаті світу.

Джерело - Український біатлон.