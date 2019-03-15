2 грудня, в словенській Поклюці стартував біатлонний сезон 2018/19.

Як завжди, багатомільйонна армія українських уболівальників буде вболівати за наших хлопців і дівчат.

Чемпіон уважно слідкує за перепетіями на етапах Кубку світу та Кубку IBU і пропонує вам найактуальніші та найоперативніші новини світового біатлону.

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Слід нагадати, що з першими стартами нового сезону прийшли й перші успіхи українських біатлоністів.

Так, Анастасія Меркушина в тандемі з Артемом Тищенком здобули бронзу в одиночному міксті.

19 грудня українка Юлія Журавок посіла шосте місце на етапі Кубка IBU у австрійському Обертіллаху.

Родзинкою ж старту сезону стала феноменальна перемога лідера збірної України Юлії Джими в Індивідуальній гонці на 15 км.

Актуально: Біатлон онлайн - пряма трансляція Кубку Світу

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1-й етап. Поклюка, Словенія

2 грудня 13:00 – Анастасія Меркушина та Артем Тищенко вибороли бронзу в одиночному міксті.

2 грудня 15:30 – У класичній змішаній естафеті українці посіли 9 місце. Тріумфували ж французькі спортсмени.

5 грудня 15:15 – Сергій Семенов посів 6 місце та потрапив у квіткову церемонію в Індивідуальній гонці.

6 грудня 15:15 – Юлія Джима здобула історичну перемогу в індивідуалці та очолила загальний залік КС.

7 грудня 15:15 – Українці не вразили результатами в спринтерській гонці на Кубку світу

8 грудня 15:15 – Джима втратила жовту майку лідера за підсумками спринтерської гонки

9 грудня 12:45 – Драматична розв'язка гонки переслідування: падіння Логінова, тріумф Бо

9 грудня 15:45 – Невдала гонка переслідування для жіночої збірної України, Семеренко навіть не фінішувала.

2-й етап. Гохфільцен, Австрія

13 грудня - Українки провалили спринт у Гохфільцені, Вірер вирвала золото у Мякяряйнен

14 грудня - Бо виграв спринт у Гохфільцені, Прима фінішував 26-м

15 грудня - Мякяряйнен у запеклій боротьбі тріумфувала у персьюті, Підгрушна - не фінішувала

15 грудня - Фуркад блискуче тріумфував у переслідуванні, Підручний у ТОП-30, Прима за межами залікової зони

16 грудня - Італія здобула перемогу в жіночій естафеті, Україна провалює гонку.

16 грудня - Українці провалили естафетну гонку в Гохфільцені.

3-й етап. Нове Мєсто, Чехія

20 грудня - Бо виграв спринт у Нове Мєсто. Підручний 19-й

21 грудня - 4 українки потрапили до ТОП-20 у спринті, перемогла норвежка Ройселанд

22 грудня - Підручний потрапив у квіткову церемонію в гонці переслідування.

22 грудня - Валя Семеренко фінішувала за крок від квіткової церемонії в гонці переслідування.

23 грудня - Українці невдало провели мас-старт в Нове Место.

23 грудня - Українки провалили мас-старт в Нове Место.

4-й етап. Обергоф, Німеччина

10 січня - Віта Семеренко потрапила у квіткову церемонію спринту Обергофа

11 січня - Українці провалили спринт в Обегофі, скандальний росіянин Логінов - перший

12 січня - Меркушина покращила результат в персьюті на 16 позицій, Семеренко програла 20

12 січня - Норвежець Бо виграв гонку переслідування, українці в ТОП-20 не потрапили

13 січня - Жіноча збірна України втретє поспіль стала восьмою в естафеті

13 січня - Чоловіча збірна України не фінішувала на естафеті в Обергофі

5-й етап. Рупольдинг, Німеччина

Спринтерську гонку в чоловіків перенесли з 16 на 17 січня. Причиною послугувала негода в Німеччині.

17 січня - Брати Бо на п'єдесталі, в українців черговий провал

17 січня - Семеренко лише 29-а у спринті. Кузьміна виграла гонку в Рупольдінгу

18 січня - Чоловіча збірна України сьома на естафеті в Рупольдінгу

19 січня - Жіноча збірна України зганьбилася на естафеті в Рупольдінгу

20 січня - Бо тріумфував у мас-старті, Підручний — передостанній

20 січня - Німкеня Пройсс виграла божевільний мас-старт

6-й етап. Антхольц, Італія

24 січня - Давидова виграла спринт в Ангольці, українки провалили гонку

25 січня - Бо переміг у спринті. Прима та Підручний у другій десятці

26 січня - Вірер перемогла в персьюті, Меркушина показала жахливу стрільбу

26 січня - Бо тріумфував у персьюті, Підручний та Прима провалили гонку

27 січня - Дальмаєр перемогла в мас-старті

27 січня - Фійон-Має тріумфував у мас-старті, Підручний та Прима провалили гонку

7-й етап. Кенмор, Канада

7 лютого - Лесюк дебютував на Кубку світу, Бо тріумфував в індивідуалці

8 лютого - Екгофф тріумфувала в індивідуалці, найсильнішою серед українок стала Бондар

9 лютого - Українці сьомими фінішували у чоловічій естафеті в Кенморі

10 лютого - Німеччина виграла жіночу естафету в Кенморі, українки провалили гонку

10 лютого - скасовано

11 лютого - скасовано

8-й етап. Солт-Лейк-Сіті, США

14 лютого - Джима замкнула ТОП-10 спринтерської гонки в Солт-Лейк-Сіті

15 лютого - Українці вчергове провалилися

16 лютого - Геррманн тріумфувала в персьюті, українки провально провели гонку

17 лютого - Підручний відіграв 19 позицій і став 14-м, Фійон-Має здобув перемогу

17 лютого - Україна фінішувала шостою на етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті

18 лютого - Україна провалилася в змішаній естафеті на Кубку світу

Чемпіонат Європи. Раубичі, Білорусь

20 лютого - Анєв тріумфував у індивідуальній гонці, Семенов - 9-й

20 лютого - Журавок здобула срібло Чемпіонату Європи

21 лютого - Росія виграла одиночний мікст, Україна провалила гонку

21 лютого - Україна фінішувала сьомою у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи

23 лютого - Підручний 18-м фінішував у спринті на чемпіонаті Європи

23 лютого - Меркушина стала 8-ю у спринті на Чемпіонаті Європи

24 лютого - Тар'єй Бо виграв гонку переслідування на чемпіонаті Європи, Прима - в топ-30

24 лютого - Меркушина залишилася 8-ю у пасьюті на чемпіонаті Європи, інші українки - в топ-20

Чемпіонат світу. Естерсунд, Швеція

7 березня - Україна провально стартувала на чемпіонаті світу

9 березня - Кузьміна виграла спринт чемпіонату світу

9 березня - Підручний став 4-м у спринті на чемпіонаті світу

10 березня - Геррманн здобула перше золото Чемпіонату світу в персьюті, Меркушина - 15-а

10 березня - Підручний тріумфував у гонці переслідування на Чемпіонаті світу

12 березня - Еберг тріумфувала в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу, Меркушина 10-а

13 березня - Ілієв сенсаційно потрапив на п'єдестал, українці не потрапили до залікової зони

14 березня - Україна стала п'ятою в одиночному міксті на Чемпіонаті світу

16 березня - естафета (жінки)

16 березня - естафета (чоловіки)

17 березня - мас-старт (жінки)

17 березня - мас-старт (чоловіки)

9-й етап. Холменколлен, Норвегія

21 березня - спринт (жінки)

22 березня - спринт (чоловіки)

23 березня - гонка переслідування (жінки)

23 березня - гонка переслідування (чоловіки)

24 березня - мас-старт (жінки)

24 березня - мас-старт (чоловіки)

Джерело - Чемпіон.