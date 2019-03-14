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Україна стала п'ятою в одиночному міксті на Чемпіонаті світу

Сьогодні 19:00 624 3
Підручний і Меркушина не впоралися з другою частиною гонки
Україна стала п'ятою в одиночному міксті на Чемпіонаті світу

На чемпіонаті світу з біатлону в Естерсунді відбулася одиночна змішана естафета.

Українська команда, у складі з Анастасією Меркушиною та Дмитром Підручним, від старту гонки вела боротьбу за високі місця, але програла боротьбу у другій частині заїзду. В підсумку українці стали п'ятими.

Натомість тріумфувала Норвегія. Друга сходинка в Італії. Трійку лідерів замкнула Швеція

  Актуально: Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем

Чемпіонат світу

Естерсунд, Швеція

Одиночна змішана естафета

1. Норвегія (0+6) 35:43,2

2. Італія (0+5) +13,4

3. Швеція (0+8) +20,0

4. Німеччина (0+6) +30,5

5. Україна (0+5) +41,5

6. Росія (0+5) +52,7

Нагадаємо, Абрамова тріумфувала в спринті кубка IBU.

Тим часом Фуркад може завершити кар'єру в кінці сезону.

Джерело - Чемпіон.

#Чемпіонат світу, #Естерсунд, #Підручний, #Меркушина, #одиночний мікст
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