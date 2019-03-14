Україна стала п'ятою в одиночному міксті на Чемпіонаті світу

На чемпіонаті світу з біатлону в Естерсунді відбулася одиночна змішана естафета.
Українська команда, у складі з Анастасією Меркушиною та Дмитром Підручним, від старту гонки вела боротьбу за високі місця, але програла боротьбу у другій частині заїзду. В підсумку українці стали п'ятими.
Натомість тріумфувала Норвегія. Друга сходинка в Італії. Трійку лідерів замкнула Швеція
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Чемпіонат світу
Естерсунд, Швеція
Одиночна змішана естафета
1. Норвегія (0+6) 35:43,2
2. Італія (0+5) +13,4
3. Швеція (0+8) +20,0
4. Німеччина (0+6) +30,5
5. Україна (0+5) +41,5
6. Росія (0+5) +52,7
Нагадаємо, Абрамова тріумфувала в спринті кубка IBU.
Тим часом Фуркад може завершити кар'єру в кінці сезону.
Джерело - Чемпіон.